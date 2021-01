[아시아경제 배경환 기자] 네오티스 네오티스 085910 | 코스닥 증권정보 현재가 3,945 전일대비 15 등락률 +0.38% 거래량 59,537 전일가 3,930 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 네오티스, PCB(FPCB 등) 테마 상승세에 0.82% ↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-27일네오티스, 中기업과 110억원 규모 자동차 부품 공급 계약 close 는 31만4238주에 대한 전환청구권을 행사한다고 5일 공시했다. 전환가액은 3055원으로 청구금액은 9억6000원 규모다.

