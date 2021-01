고양시, 다자녀 출산가정에 '다복(多福)꾸러미' 선물

올해부터 셋째자녀 이상 출산 가정에 친환경 오가닉 소재 아기 용품 지원

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 올해부터 다자녀 출산가정에 아기용품을 선물하는 '다복(多福)꾸러미' 사업을 처음 시작한다.

시는 5일 "고양시에 거주하는 셋째 이상 자녀를 출산한 가정으로, 2021년 1월 1일 이후 출생아부터 해당한다"며 이같이 밝혔다.

'다복(多福)꾸러미'는 고양 시니어클럽 '할머니와 재봉틀' 사업단에 참여하는 어르신들이 손수 만든 아기용품 7종(우주복, 짱구베개, 모자, 양말, 딸랑이, 턱받이, 가제 수건)이다. 용품들은 모두 신생아에게 무해한 친환경 오가닉 원단을 사용해 제작된다.

'다복(多福)꾸러미' 신청은 자녀 출생일로부터 3개월 이내에 주소지 관할 동 행정 복지 센터를 방문하거나, 정부24 홈페이지(www.gov.kr)에서 행복 출산 원스톱 서비스를 이용하면 된다.

이 사업은 시민이 제안한 '다자녀 가정 혜택 다양화' 의견을 받아들여 처음 마련했다.

시는 다자녀 가정의 아기 출생을 축하하고 출산 가정의 다복함을 기원하는 한편, 출산과 양육에 대한 지원을 지속해서 확대해 저출산 문제에 대응한다는 방침이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr