하이투자증권, 오픈뱅킹 등록 이벤트...스타벅스 커피 쿠폰 증정

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 오픈뱅킹 서비스 출시 기념으로 다음달까지 '투자는 타이밍이다! 하이 오픈뱅킹' 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 오픈뱅킹 서비스 등록과 이용의 두 가지 방식으로 진행된다.

'오픈뱅킹 서비스 등록'은 오픈뱅킹 서비스 신청과 함께 타 금융회사 계좌 1개 이상 등록 시에 자동 참여된다. 참여자 전원에게 스타벅스 커피 기프티콘 1개를 증정한다.

오픈뱅킹 서비스 이용 이벤트는 오픈뱅킹 이체 서비스를 이용하는 고객을 대상으로 총 108명을 추첨해 '다이슨 청소기', '에어팟 프로' 등을 준다. 이체, 주식 충전매수, 대출 충전상환 기능 이용 시에는 3회당 추첨권을 1장씩 지급한다.

하이투자증권 오픈뱅킹 서비스는 자신이 보유한 타 금융회사 계좌의 잔액 및 거래내역 조회는 물론 타 금융회사 계좌로 수수료 없이 이체할 수 있다. 주식 및 선물 매수 시 충전 기능을 활용해 타 금융회사에서 바로 자금을 이체할 수 있어 빠르게 관련 업무를 진행할 수 있는 장점이다.

하이 오픈뱅킹 이벤트는 하이투자증권 계좌를 개설한 후 MTS 힘(HI-M)을 통해 참여할 수 있다. 힘은 스마트폰 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 받을 수 있다.

이벤트와 관련한 보다 자세한 사항은 하이투자증권 고객지원센터로 문의하면 된다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr