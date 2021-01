[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 정유나가 완벽한 비율을 과시했다.

최근 정유나는 자신의 인스타그램에 '적응 안되는 밍숭맹숭 내얼굴'이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 정유나는 흰색 밴딩이 있는 검은색 언더웨어를 입고 있다. 짧은 회색 상의 운동복과 레드백으로 포인트를 줬다. 군살없이 탄탄한 보디라인이 눈길을 사로잡는다.

이를 본 팬들은 "운동복이 너무 섹시하군" "그래도 예쁘다" 등의 반응을 보였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr