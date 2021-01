광양시, 포스코그룹 취업아카데미 교육생 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시가 포스코 그룹 취업아카데미 2기 교육생을 모집한다.

이번 사업은 포스코 그룹 취업을 지원하는 교육생들을 위해 지난 2019년 광양시와 포스코가 협약을 체결하고 지난해부터 추진 중인 사업으로, 교육생들의 맞춤형 취업역량 강화를 지원한다.

2기 교육은 3월께부터 12월께까지 진행되며, 6개월간 주 5일 집중교육을 실시해 포스코 그룹 상·하반기 공개경쟁에 대비할 계획이다.

교육내용은 직무기초, 현장실습, 인성, 모의면접 등 포스코 그룹 공개 채용 시 필요한 과정으로 추진된다.

참가 자격은 관내 거주 청년(만18세 이상 39세)으로 학력은 무관하나, 관내 고등학교 졸업생은 교육생 선발 과정 시 우대하며, 금속·기계·전기 등 관련분야 자격증 소지자가 유리할 수 있다.

시는 공정성과 투명성을 위해 외부 전문기관인 ‘인크루트’에 교육생 모집을 위탁해 추진하며, 1차 서류전형, 2차 필기시험, 3차 면접을 거쳐 최종 30명을 선발한다.

참여를 희망하는 청년은 오는 11일 10시께부터 22일 24시께까지 온라인으로 접수하면 된다.

자세한 사항은 광양시 투자일자리과 또는 사업 수행기관인 광양만권일자리사업단으로 문의하면 된다.

문병주 투자일자리과장은 “포스코 그룹 취업아카데미 사업은 지역의 우수인재들이 지역 기업에서 일하면서 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하는 사업이다”며, “교육생 전원의 취업성과 창출로 청년이 돌아오는 광양을 만들어나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr