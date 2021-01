에누리 가격비교, '도전! 구매왕' 이벤트 실시

[아시아경제 유현석 기자] 써머스플랫폼이 운영하는 가격비교 사이트 에누리 가격비교는 PC 카테고리 구매 고객 대상으로 ‘도전! 구매왕, 플렉스(FLEX)하면 지포스 3080 쏜다’ 이벤트를 마련했다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 에누리 가격비교 앱(APP)을 통해 컴퓨터 및 PC 부품을 구매, 합산금액이 높은 고객에게 사은품을 증정하는 행사로 오는 13일까지 진행된다. 또 앱을 통해 제품을 구매하는 고객에게는 에누리에서 사용 가능한 e머니 포인트를 결제 금액의 최대 1.5%까지 지급한다.

에누리 가격비교는 이벤트 페이지 내 노트북, 데스크톱, CPU, 모니터 등의 분야에서 인기 좋은 상품만을 별도로 모아 컴퓨터 제품에 익숙하지 않은 고객들의 쇼핑 편의를 돕는다.

당첨자는 다음 달 25일 발표될 예정이다. ▲1등(1명)에게는 약 140만원대의 팰릿(PALIT) 지포스 RTX 3080 OC D6X 10GB와 해피머니 온라인 상품권 3만원권, ▲2등(1명) PALIT 지포스 RTX 3080 OC D6X 10GB, ▲3등(10명) 해피머니 온라인 상품권 3만원권, ▲4등(30명)은 크리스피도넛 오리지널 하프더즌을 증정한다.

에누리 가격비교 관계자는 “이번 행사는 에누리 가격비교를 이용해 주시는 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 진행하게 됐다"며 "앞으로도 컴퓨터, 노트북, 부품 등 최저가 가격비교에 정확한 정보를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

