[아시아경제 오현길 기자] 푸본현대생명은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 어려움을 함께 극복하기 위해 사옥내 소상공인에 대해 3개월간 임대료 50%를 감액한다고 5일 밝혔다.

대상 기간은 1월부터 3월까지 3개월이며, 지원대상은 사회적 거리두기 시행으로 영업에 어려움을 겪고 있는 사옥내 사우나, 스포츠센터, 카페, 학원, 영세 자영업자다.

푸본현대생명은 서울과 부산, 대전, 인천, 강원도 원주, 고성에 사옥을 보유하고 있으며, 지난해에도 사옥내 소상공인 대상으로 3개월간 임대료를 50% 감액한 바 있다.

이재원 푸본현대생명 대표는 "소상공인 지원으로 사회 어려움을 극복할 수 있는 작은 보탬이 됐으면 한다"며 "사옥내 소상공인들이 하루 빨리 정상화돼 희망을 되찾을 수 있기를 바란다"고 말했다.

