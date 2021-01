이주열 "잠재 리스크, 올해 본격 드러날 것…경계감 가져야"

이주열 한국은행 총재

2021년 범금융 신년인사회 신년사

[아시아경제 김은별 기자] 이주열 한국은행 총재는 5일 "정책당국과 금융권의 유동성 공급과 이자상환 유예조치 등으로 잠재돼 있던 리스크가 올해 본격 드러날 것으로 예상된다"며 "높은 수준의 경계감을 가져야 한다"고 금융권에 주문했다.

이 총재는 이날 '2021년 범금융 신년인사회 신년사'에서 "2021년은 금융권의 위기관리 능력이 진정한 시험대에 서는 한 해이자, 포스트 코로나 시대로 들어서는 역사적인 변곡점의 해"라며 이같이 밝혔다. 이어 "이번 기회에 더 나은 미래를 만들기 위해 모든 것을 재설정한다는 '그레이트 리셋(Great Reset)'의 각오가 필요한 때"라고 밝혔다.

그는 국내외 경제여건 불확실성이 여전히 높은 상황인 만큼 가계와 기업에 대한 지원을 이어나가되, 단계적으로 자원배분의 효율성을 높여 나가야 한다고 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 초기였던 지난해엔 정책당국이 전례없는 수준의 유동성을 공급하고, 대출 만기가 돌아와도 만기를 연장해주면서 부채가 누증됐는데 올해는 이로 인한 리스크가 수면 위로 나타날 수 있다는 얘기다.

이 총재는 "특히 부채 수준이 높고 금융-실물간 괴리가 확대된 상황에서는 자그마한 충격에도 시장이 크게 흔들릴 수 있다"며 "금융시스템의 취약부문을 보다 세심하게 살펴야 할 것"이라고 말했다. 코로나19 위기 후유증으로 남겨진 부채문제 뿐 아니라 부동산·주식 등 자산시장으로의 자금쏠림 등 해결해야 할 현안도 산적해 있다고 지적했다.

좀 더 긴 호흡에서 코로나로 가속화될 금융산업의 변화에도 적극 대비해야 한다고 조언했다. 이 총재는 "혁신금융을 통해 디지털·언택트 시대로의 전환을 준비하는 데 전력을 기울여야 한다"고 말했다.

아울러 이 총재는 "경험하지 못했던 감염병 위기에서도 우리 경제가 코로나19 충격을 다소나마 줄일 수 있었던 것은 금융시스템이 완충 역할을 해 줬기 때문"이라며 "소상공인과 중소기업을 지원하고 시장의 불안을 진정시키는 일에 적극 동참해 주신 금융인 여러분들의 노고에 감사드린다"고 덧붙이기도 했다.

한편 매년 초 열리는 범금융 신년인사회는 정부의 사회적 거리두기 강화 등을 감안해 올해는 개최하지 않았다. 다만 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관, 은성수 금융위원회 위원장, 이주열 한은 총재, 윤석헌 금융감독원 원장의 신년사는 금융인들에게 공개됐다.

