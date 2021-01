[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도는 5일 오전 10시 기준 진주 2명, 김해 1명, 창원 1명 등 4명의 확진자가 발생했다고 밝혔다.

진주 확진자 2명 모두 도내 확진자의 접촉자로서 1435, 1437번으로 분류됐다.

창원 확진자 1명은 감염 경로가 불분명해 조사 중이며 1436번으로 분류됐다.

김해 확진자 1명은 부산보험회사 관련자로서 1438번으로 분류됐다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 1435명(입원 329명, 퇴원 1102명, 사망 4명)으로 늘었다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr