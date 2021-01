◇경찰청 <치안감 승진·전보> ▲경찰청 경무인사기획관 최종문 ▲경찰청 생활안전국장 정용근 ▲경찰청 교통국장 이충호 ▲경찰청 국가수사본부 수사기획조정관 이형세 ▲중앙경찰학교장 박지영 ▲서울경찰청 공공안전차장 김병수 ▲서울경찰청 자치경찰차장 고기철 <치안감 전보> ▲경찰청 국가수사본부 형사국장 이영상 ▲서울경찰청 수사차장 이규문 ▲대구경찰청장 김진표 ▲대전경찰청장 송정애 ▲울산경찰청장 유진규 ▲경기도북부경찰청장 우종수 ▲제주경찰청장 강황수

