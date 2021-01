[아시아경제 이민지 기자] 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 1,875 전일대비 20 등락률 -1.06% 거래량 161,611 전일가 1,895 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일[공시+] 이원컴포텍, 버킷스튜디오·비덴트·비티원 경영권 확보【전문가추천】 연휴 이후 꼭 잡아야할 '5G 관련주' close 서울시 서초구 강남대로 489일원의 토지 및 건물을 세현바이셀로부터 양수하기로 결정했다고 4일 공시했다. 양수금액은 730억원 규모로 자산총액대비 135.19%에 달한다.

회사 측은 “신규사업추진과 장기 성장 인프라 구축을 위한 공간을 확보했다”며 “관계사 통합을 통한 업무 시너지 향상과 비용절감을 위한 것”이라고 말했다.

