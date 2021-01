[신년사]민주노총 위원장 "중대재해기업처벌법 제정 시급"

[아시아경제 정동훈 기자] 양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장이 4일 신년사를 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 어려움을 겪는 취약계층 노동자를 위해 투쟁하겠다는 새해 목표를 밝혔다.

양경수 민주노총 위원장은 이날 신년사를 통해 "택배, 돌봄, 요양, 콜센터 등 코로나19 시대에 가장 고통받는 비정규직 노동자들을 조직하고 함께 투쟁해 승리하는 것이야말로 민주노총의 책임이고 역할"이라며 "(우리사회는) 아직도 비정규직 노동자는 노동조합을 만들면 해고되는 나라"라고 비판했다.

양 위원장은 중대 재해를 낸 기업에 대한 처벌을 강화하는 중대재해기업처벌법 제정이 급하다며 "무엇보다 우선적으로 조직의 힘을 집중해 반드시 승부를 내자"고 독려했다.

