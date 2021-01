[아시아경제 금보령 기자] 삼성액티브자산운용은 김유상 대표를 선임했다고 4일 밝혔다.

1964년생인 김 신임 대표는 1987년 서강대학교 경제학과를 졸업한 후 같은 해 삼성생명에 입사했다.

이후 2009년 삼성화재 보상기획팀장(상무), 2012년 삼성자산운용 경영지원실장(상무), 2018년 삼성자산운용 마케팅총괄(부사장), 2020년 삼성자산운용 고객마케팅부문장(부사장) 등을 역임했다.

