박성하 SK㈜ C&C 대표 "기업가치 3배 이상 높일 것"

[아시아경제 부애리 기자] SK㈜ C&C가 비지니스 모델(BM) 혁신을 통해 3~4년 내 회사의 기업가치를 3배 이상으로 높이겠다고 4일 밝혔다.

박성하 SK㈜ C&C 대표는 이날 신년사를 통해 "플랫폼, 버티컬 솔루션을 제공하는 사업 모델로 업그레이드하고, 멀티 클라우드 기반 관리 서비스(MSP·Management Service Provider) 사업으로의 전환을 가속화할 것"이라면서 이같이 밝혔다.

박 대표는 회사의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 수준을 고도화 하겠다는 계획도 밝혔다. 박 대표는 "내부적으로는 RE100(기업 사용 전력의 100%를 재생에너지로 전환하는 캠페인) 추진 전략과 연계한 글로벌 인증 강화 활동을 집중적으로 실행할 것"이라며 "환경·안전, 보건·의료 등 다양한 분야에서 디지털 기반의 사업을 확대할 것"이라고 말했다.

박 대표는 구성원의 주도적인 역할을 한층 더 강화하는 방향으로 기업 문화를 변화 시키겠다고 강조했다. 특히 박 대표는 조직의 '원팀'을 강조했다. 그는 "회사 내 다양한 역량을 한 방향으로 결집 시켜야 한다"면서 "긴밀한 소통을 통해 전 조직이 '원팀'으로 실행해 달라"고 당부했다.

아울러 그는 "구성원들이 긍지와 자부심을 가지고 일할 수 있도록 각종 제도, 프로세스의 개선을 지속 추진하겠다"며 "특히 비대면(언택트) 환경 하에서 회사의 관심과 배려가 필요한 부분에 대한 개선을 강화할 것"이라고 덧붙였다.

