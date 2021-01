[신년사] 김준 총괄사장 "전면적이고 총체적인 변화로 '뉴 SK이노베이션' 만들 것"

[아시아경제 황윤주 기자] 김준 SK이노베이션 총괄사장은 "전면적이고 총체적인 변화로 '새로운(New) SK이노베이션'을 만들겠다"고 밝혔다.

김 총괄사장은 4일 발표한 신년사에서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에 따른 치명적 생존 위협에서 근본적으로 벗어나기 위해 친환경 에너지와 소재 중심(Green Energy & Materials) 기업을 방향으로 파이낸셜 스토리(Financial Story)를 설정했다"며 이 같이 말했다.

SK이노베이션은 내년 창립 60주년을 맞는다. 올해는 석유화학(Carbon) 중심으로 성장해 온 60년에서 벗어나 친환경(Green) 사업을 중심으로 새로운 60년의 지속 가능한 성장의 토대를 만드는 원년이라는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

김 총괄사장은 친환경(Green) 중심의 그린밸런스2030을 달성하기 위해 ▲친환경(Green) 중심 미래 성장 가속화 ▲석유화학(Carbon) 사업 혁신 성과 창출 ▲위기 정면돌파 문화 구축 등의 3대 핵심 전략 방향을 제시했다.

김 총괄사장은 "배터리와 소재 사업은 친환경 성장의 중심으로 이제 시장에서 성장 가치를 평가 받기 시작한 만큼, 과감한 투자를 통한 기술경쟁력을 강화하고, 글로벌 생산기지 확대로 빠른 시일 내에 글로벌 최고 기업으로 자리 매김해 나가야 한다"고 강조했다. 배터리 사업에 대해서는 SK이노베이션의 독특한 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업으로의 확장을 통해 추가적인 가치를 확보하자고 덧붙였다.

김 총괄사장은 "현재 생존의 문제에 직면한 석유, 화학, 윤활유 사업은 국내외 다양한 파트너링 방안에 대한 적극 발굴 및 가시적 성과 시현과 함께 바이오연료(Biofuel), 친환경 윤활유, 친환경 트레이딩, 수소 등 친환경 사업모델을 구체화해야 한다"며 "특히 화학 사업은 범 지구적 환경 문제인 플라스틱 이슈를 선도적으로 해결하는 '그린 케미칼 컴퍼니(Green Chemical Company)' 거듭나야 한다"고 말했다.

이어 "파이낸셜 스토리를 속도감 있게 실행해 가시적인 성과를 만들어 내야 이해관계자들로부터 신뢰와 인정을 받을 수 있게 된다"며 "ESG(환경, 사회, 지배구조)경영을 완성하는 'New SK이노베이션'의 만들어 가자"고 강조했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr