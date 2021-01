BGF리테일, 스마트 오피스 본격 도입

직급 호칭 체계 기존 5단계에서 3단계로 개편

상호 존중의 수평적 조직 문화를 활성화

업무 전문성과 성과 중심의 보상 체계 강화

[아시아경제 임혜선 기자] 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 135,500 전일대비 2,000 등락률 +1.50% 거래량 25,983 전일가 133,500 2020.12.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 집집마다 빵 소비 지출 ↑…편의점 투톱, 프리미엄 빵 전쟁빵에 눈돌린 편의점…CU, 프리미엄 베이커리 라인 론칭CU 1만5천개 점포별 맞춤 혁신상품 찾아라 close 은 올해부터 스마트 오피스를 본격 도입한다고 4일 밝혔다. 최근 유연·재택·분산 근무 등 기업의 업무 방식이 점차 다변화 되고 있는 흐름에 맞춰 전국 20여개 지역 사무실에 스마트 오피스로의 전환을 순차적으로 추진한다.

스마트 오피스는 세밀한 직무분석 등을 통한 맞춤형 설계로 사무공간을 혁신함으로써 직원들의 업무 몰입도를 높일 수 있도록 디자인 됐다고 BGF측은 설명했다.

현장 근무 비중이 상대적으로 높은 SC(매장 컨설턴트)·SP(매장 플래너)등 영업직의 업무 특성을 고려해 기존 팀별, 개인별로 지정된 공간을 없애고 자유롭게 사용할 수 있는 개방형 구조로 자율 좌석 시스템을 적용했다.

공간 효율을 높여 기존 대비 공용 공간을 기존 20%에서 최대 40%까지 늘렸다. 1인석으로 구획된 집중 업무 공간을 비롯해 프라이빗 폰부스 등 별도로 마련해 이용자 중심의 온디맨드(수요가 모든 것을 결정하는 시스템) 업무 환경을 구현했다.

이와 함께 올해부터 그룹사 직급 호칭 체계를 기존 5단계에서 3단계로 개편해 상호 존중의 수평적 조직 문화를 활성화하고 업무 전문성과 성과 중심의 보상 체계를 강화한다. 민승배 인사총무실장은 "뉴노멀 시대에 맞춘 기업업무 환경의 변화는 향후 지속가능한 성장을 위한 선택이 아닌 필수 전략"이라며 "회사와 임직원이 함께 성장할 수 있도록 건강한 비전을 제시하며 새로운 제도와 시스템을 지속적으로 도입해 나갈 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr