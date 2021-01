제주항 인근서 침몰 32명민호 선장 시신 발견

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 지난해 말 제주 해상에서 전복된 뒤 침몰한 32명민호 실종자 수색작업에서 시신 1구가 추가로 발견됐다.

3일 제주지방해양경찰청에 따르면 이날 오전 11시19분께 32명민호 선체 일부가 발견된 제주항 서방파제 인근 해저에서 시신 1구가 나왔다.

해경은 이 시신을 인양해 지문감식 등 정확한 신원 확인을 통해 그가 32명민호 선방 김모(55)씨라는 것을 밝혀냈다.

앞서 지난달 31일 제주항 3부두 앞 해상에서 선원 김모(73)씨 시신이 발견된 이후 두번째 실종자 발견이다.

제주 한림선적 32명민호(32t급)는 지난달 29일 오후 7시44분께 제주항 북서쪽 2.6㎞ 해상에서 전복된 이후 다음날인 30일 오전 제주항 서방파제와 충돌해 침몰했다.

사고 당시 선박에 타고 있던 선원은 한국인 4명과 인도네시아인 3명 등 7명이다.

해경은 나머지 실종자 5명 찾아내기 위해 육지와 해상, 수중 수색 작업에 집중하고 있다.

