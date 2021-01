[아시아경제 라영철 기자] 아내와 다툰 뒤 분신을 시도한 것으로 추정되는 40대 남성이 숨졌다.

3일 경찰과 소방당국에 따르면, 이날 0시56분쯤 강원 춘천시 동면 장학리 한 주택에서 불이 나 진화 도중 보일러실에서 A(49) 씨가 숨진 것을 발견했다.

경찰은 A 씨가 아내와 부부싸움 후 보일러실에서 분신한 것으로 추정하고 사건 경위를 조사하고 있다.

불은 출동한 소방당국에 의해 2시간여 만에 진화됐으며, 조립식 패널 주택 99.73㎡가 불타 소방서 추산 약 1억 원의 재산피해가 났다.

