[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 임종식 경북도교육감은 신축년 새해 첫날 간부공무원들과 함께 안동 충혼탑에서 찾아 순국선열과 호국영령을 추념하고, 새해 각오를 다졌다.

이날 행사는 코로나19 상황을 고려해 참배 인원을 최소화하는 등 철저한 거리두기 방역수칙 속에 진행됐다.

임 교육감은 "올해 '삶의 힘을 키우는 따뜻한 경북교육' 실현을 위한 힘찬 출발을 시작하는 뜻으로 충혼탑을 찾았다"고 전했다.

한편 지난 1965년 6월 현충일에 맞춰 건립된 안동 충혼탑은 6·25전쟁 전사 호국 영령 추모공간이다. 이곳에는 한국전쟁 기간에 전사한 안동 출신 군경과 민간인 1257위의 호국영령 위패가 봉안돼 있다.

