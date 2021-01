새해 첫 이달의 수산물 '방어·매생이'

해수부, 1월 이달의 수산물·해양생물·등대·무인도서 선정



[아시아경제 주상돈 기자] 2021년 신축년 새해의 첫 이달의 수산물로는 겨울철 대표 보양식인 방어와 매생이가 선정됐다고 해양수산부가 3일 밝혔다.

겨울철 진미 중 하나로 손꼽히는 방어는 11월부터 이듬해 2월까지가 제철이다. 이 시기의 방어는 낮은 수온을 견디고 산란을 준비하기 위해 지방을 충분히 축적하는데 크기가 클수록 맛이 좋다.

방어는 지방함량이 높아 특유의 고소함이 있고, 식감이 부드럽다. 특히 오메가-3 지방산인 DHA와 EPA의 함량이 높아 동맥경화, 뇌졸중, 심장질환 등과 같은 심혈관계 질환 예방과 두뇌 건강에 도움이 되고, 비타민 E와 니아신 함량이 높아 노화 방지에도 도움이 된다.

온몸에 따뜻한 기운이 돌게하는 매생이는 '생생한 이끼를 바로 뜯는다'라는 뜻의 순우리말이다. 매생이는 오염되지 않는 청정한 지역에서만 자라는 해조류다. 찬바람이 불기 시작하는 11월 말부터 이듬해 2월까지 채취한다.

불과 20여 년 전만 해도 김을 수확하면 김 사이사이에 끼어 있는 이물질로만 여겨졌던 매생이는 그 맛과 효능을 인정받으면서 지금은 겨울을 대표하는 보양식으로 자리매김 하였다.

매생이에는 칼슘과 철이 풍부해 성장기 어린이와 청소년, 뼈의 건강에 관심이 많은 노년층과 빈혈이 있는 여성들에게 좋은 식품이다. 특히 식이섬유가 풍부하여 체내 독소 배출에 도움이 되고, 활동량이 적은 겨울철에 변비 예방에 효과적이다.

임태훈 해수부 유통정책과장은 "지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 우리 국민 모두가 힘든 시기를 보내며 피로감을 느끼셨을 것"이라며 "제철을 맞아 맛과 영양이 풍부한 방어와 매생이를 드시고 건강하게 신축년 새해를 시작하시길 바란다"고 말했다.

새해 첫 이달의 해양생물로는 바다쇠오리가 선정됐다. 도요목 바다오리과에 속하는 바닷새다. 이름에 '작다'라는 뜻의 '쇠'가 붙은 것처럼 몸길이가 약 25㎝밖에 안되는 작은 체구에 검은 머리와 살색을 띠는 작은 부리를 지녔다. 몸통의 아랫면은 흰색 깃털로 덮여있고, 윗면은 회갈색을 띤다.

이달의 등대로는 울산시 동구에 위치한 '울기 등대'가 선정되었다. 1905년 2월에 동해안 최초로 불을 밝힌 울기 등대는 매일 밤 10초에 한 번씩 약 48㎞ 떨어진 바다까지 불빛을 비추며 뱃길을 안내해주고 있다. 또 안개가 끼거나 폭우가 쏟아질 때에는 50초에 한 번씩 무신호를 울리며 동해안을 항해하는 선박의 안전도 지켜주고 있다.

이달의 무인도서로 선정된 장도는 전라남도 완도군 완도읍 장좌리 마을 앞바다에 위치하며, 다리로 연결되어 있어 육지에서 쉽게 오갈 수 있는 무인도서다.

장도는 지난 1959년 태풍 사라호가 완도를 덮친 이후 섬의 해안에서 직경 40~80㎝ 크기의 '목책(木柵)' 1,000여 개가 발견되어 새롭게 주목받았다. 목책은 10㎝ 간격으로 촘촘히 박혀 있었으며, 그 길이는 300m에 달했다. 이후 전문가들의 연구를 통해 목책이 장보고 시대 유적으로 밝혀지면서 장도는 '해상왕 장보고의 섬'으로 세상에 알려지게 됐다. 썰물 때가 되면 장좌리에서 장도 방향으로 다리 건너자마자 오른쪽 갯벌 해안에 목책의 남은 밑동을 확인할 수 있다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr