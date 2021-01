강원대, 도시첨단산업단지 지정…빅데이터 산업 거점 조성

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부와 교육부, 중소벤처기업부는 지난해 12월31일 강원대학교 캠퍼스 내 일부 부지를 도시첨단산업단지로 지정했다고 3일 밝혔다.

국토부 등 3개 부처는 대학의 유휴 부지를 첨단산업단지로 조성해 혁신성장 거점으로 육성하는 '캠퍼스 혁신파크' 사업을 추진하고 있다.

지난해 한남대, 한양대 에리카, 강원대가 선도사업 지역으로 선정됐다. 한남대와 한양대 에리카는 지난해 10월 도시첨단산업단지로 지정됐고, 이번에 강원대도 지정 절차를 마치면서 선도사업 3곳 모두 본격적으로 사업을 추진할 수 있게 됐다.

강원대 캠퍼스 혁신파크 사업은 대학 내 6만6500㎡ 부지에서 진행되며, 대학과 한국토지주택공사(LH)가 공동사업시행자로 참여한다. 이번 도시첨단산업단지 지정으로 기존 자연녹지지역(용적률 100%)을 모두 준공업지역(용적률 400%)으로 변경해 최대 4배 고밀도로 활용할 수 있게 됐다.

국비 보조로 건축되는 기업 임대공간인 '산학연 혁신허브'는 연면적 2만2300㎡ 규모로 조성된다. 2023년까지 기업 입주를 목표로 추진하며, 업무와 기업간 교류가 이뤄지는 공간으로 활용될 예정이다.

강원대는 빅데이터를 활용한 바이오, 디지털헬스케어 분야 등 기업 300여개를 유치하고 1500여개의 일자리를 창출해 빅데이터 산업의 중간거점으로 조성한다.

정부는 선도사업의 성과가 지역 곳곳에 확산될 수 있도록 올해 상반기 신규사업 2곳을 추가 선정하는 등 사업을 계속 확대해 나갈 계획이다.

정부 관계자는 "범정부 역량을 모아 추진하는 캠퍼스 혁신파크 선도사업 3곳이 모두 본격적으로 추진돼 국가균형발전과 지역 활력을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다"며 "신규사업 확대를 통해 그 성과를 확산해나갈 것"이라고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr