등굣길 8살 치어 숨지게 한 50대, 항소심서 감형받은 이유

금고형 원심 깨고 벌금형 … 법원 "피해자 부모와 지역사회서 선처 탄원"

[아시아경제 나한아 기자] 운전미숙으로 등교하던 8살 초등학생 여아를 치어 숨지게 한 50대가 항소심에서 벌금형으로 감형받았다.

춘천지법은 교통사고처리 특례법상 치사와 업무상과실자동차전복 혐의로 기소된 A(50·여) 씨에게 금고 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 깨고 항소심에서 벌금 1천만 원을 선고했다고 3일 밝혔다.

A 씨는 지난해 7월 12일 오전 8시 40분께 인제군 한 초등학교 인근에서 승용차를 몰다가 중앙선을 넘고 인도로 돌진해 등교하던 초등생 B(8) 양을 치어 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

사고 후 승용차는 전복됐으며, 차 안에 타고 있던 A 씨의 딸(10)도 다쳤다.

당시 A 씨는 초등학교 앞 주차장에서 전진기어를 한 상태로 정차했고, 차량이 움직이자 당황해 브레이크 페달이 아닌 가속 페달을 밟아 시속 60㎞로 약 100m를 돌진했다.

재판부는 "사고 경위에 비추어 볼 때 과실의 정도가 중하지만, 아무런 범죄 전력이 없고 진지하게 참회하고 반성하면서 숙고의 시간을 가진 것으로 보인다"라며 "피해자의 부모는 물론 지역사회에서도 선처를 탄원하는 점 등을 종합하면 원심의 형은 무거워서 부당하다"라고 판시했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr