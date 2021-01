LG전자, 90여종의 제품 할인…30일까지 '한마음 동행 페스타'

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 3,500 등락률 +2.66% 거래량 1,533,422 전일가 131,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 폴란드 마천루에 뜬 LG 옥외광고…'미래는 이곳에 있다'LG전자, 전장사업 강화…新성장 동력확보기다리던 전기차 시대…현대모비스 도약 신호탄 close 가 새해를 맞아 오는 31일까지 '한마음 동행 페스타'를 진행한다고 3일 밝혔다.

LG전자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 힘든 시기를 보내고 있는 국민들과 함께 한마음으로 새해를 희망차게 시작하고자 "함께하면 이겨낼 수 있습니다!"라는 슬로건 하에 이번 행사를 마련했다.

LG전자는 전국 LG베스트샵을 포함해 온·오프라인 매장에서 한마음 동행 페스타 특별전 행사제품을 구매하는 고객에게 폭넓은 혜택을 제공한다. 대상 제품은 TV, 냉장고, 에어컨, 워시타워, 건조기, 스타일러, 청소기, 공기청정기, 식기세척기, 전기레인지 등 15개 제품군 가운데 총 90여종이다.

LG전자는 오프라인 매장에서 77형 올레드 TV(모델명 OLED77ZXK)를 구매한 고객에게 최대 200만원 상당의 멤버십 포인트나 캐시백 혜택 등을 제공한다. 21kg 용량 트롬 세탁기 씽큐(모델명 F21VDD)나 16kg 용량 트롬 건조기 스팀 씽큐(모델명 RH16VTS)를 구입할 경우 각각 최대 20만원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

LG전자는 공간 인테리어 가전 LG 오브제컬렉션과 건강관리가전 등 인기 가전 구입 고객들을 위한 행사도 마련했다. 오브제컬렉션 제품 중 서로 다른 품목으로 3개 이상 구매한 고객에게 구매 제품 수에 따라 최대 200만원 상당의 멤버십 포인트나 모바일상품권을 제공한다. 워시타워, 건조기, 스타일러, 식기세척기 등 트루스팀이 탑재된 건강관리가전을 서로 다른 품목으로 4개 이상 구매 시 제휴카드로 결제하면 최대 30만원 상당의 혜택을 받는다.

LG전자는 LG베스트샵이나 백화점에서 한마음 동행 페스타 특별전 행사제품을 구입 후 이벤트에 응모한 고객들 가운데 추첨을 통해 트롬 워시타워, 퓨리케어 360° 2단 공기청정기, 디오스 와인셀러 미니 등 다양한 경품을 증정한다.

한국영업본부 한국B2C그룹장 김정태 전무는 "어려운 시기를 보내고 있는 국민들과 함께 한마음으로 새해를 희망차게 시작하기 위해 이번 행사를 마련했다"고 말했다.

