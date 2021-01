프랑스 '광란의 신년파티' 1200여명 과태료 부과

전국서 2500여명 모여 신년 축하 파티

프랑스 코로나 누적 확진자 26만명 넘고, 사망자만 6만5000명 육박

[아시아경제 국제부 기자] 프랑스의 한 시골 마을 대형 창고에서 광란의 신년 축하 파티를 벌인 1200여명에게 과태료가 부과됐다. 프랑스는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 확진자 26만명, 사망자 6만4921명에 달하는 국가다.

2일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 프랑스 경찰은 지난달 31일 브르타뉴 지방 리외롱의 한 빈 창고에서 열린 신년 파티에 참석한 사람 중 주동자 2명을 포함해 7명을 구속하고 1200여 명에게 과태료를 부과했다.

과태료가 부과된 1200명 중 800명은 마스크 미착용과 통행금지 위반, 나머지 400명은 금지약물 소지자였다.

프랑스에서 코로나19 방역 조치나 통행금지를 위반하면 최소 135유로(한화 18만원)의과태료가 부과된다.

2020년 마지막 날 열린 이 비밀 파티에는 전국에서 2500여 명이 몰려들었고, 참석자 대부분은 마스크를 착용하지 않은 채 파티를 즐겼다.

현지 언론들의 보도한 영상에는 마스크를 쓰고 있는 사람은 찾아볼 수 없고, 다들 한 손에 술병을 쥔 채 음악에 몸을 맡기고 정신없이 춤을 추고 있었다.

출동한 경찰이 현장에 들이닥치자 경찰을 향해 돌을 던지는 사람이 있는가 하면 일부는 경찰차에 불을 지르기도 했다.

경찰은 파티가 시작한 지 36시간이 지난 2일 오전에야 겨우 해산에 성공했다.

프랑스 정부는 지난해 10월 30일 전국에 내렸던 코로나19 이동제한을 단계적으로 완화하면서 12월 15일부터는 저녁 8시부터 익일 오전 6시까지 통행을 금지하고 있다.

