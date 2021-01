[아시아경제 이현주 기자] 우리은행 모바일 뱅킹 서비스인 '우리WON뱅킹'과 인터넷뱅킹이 2일 2시간 가량 접속이 되지 않아 이용자들이 불편을 겪었다.

우리은행에 따르면 이날 오후 5시40분께부터 오후 7시40분까지 우리WON뱅킹에 에러가 발생해 접속이 되지 않으면서 이체거래가 이뤄지지 않았다.

우리WON뱅킹 애플리케이션(앱)을 누르면 '앱 시작에 필요한 정보를 받아오지 못했다'는 안내 문구가 뜨며 앱이 열리지 않았다.

이날 오후 5시40분부터 오후 7시35분까지 2시간 가까이 인터넷뱅킹 역시 에러가 발생해 이체거래가 이뤄지지 않았다.

때문에 고객들은 현금자동인출기(ATM), 타 은행 오픈뱅킹 등을 이용해야 했다.

우리은행 관계자는 모바일뱅킹과 인터넷뱅킹 에러에 대해 "회선에 문제가 있었던 것으로 보인다"며 "현재는 완전 복구됐다"고 설명했다.

