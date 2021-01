[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 지난달 30일 서울시 주관의 통합지원본부 우수 훈련기관 선정과 유공자 표창 을 축하, 격려하는 자리를 가졌다.

구는 재난사고 발생 시 신속한 현장 출동과 24시간 모니터링 실시, 서울시 주관의 통합지원본부 훈련에의 자발적 참여 등 높은 평가를 받아 우수기관으로 선정되는 영예를 안았다.

채현일 구청장은 "앞으로도 재난 예방과 상황대처 훈련에 적극적으로 임하며, 안전도시 영등포를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

