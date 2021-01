중대재해법 제정 촉구 단식 23일째 강은미 정의당 원내대표 병원 이송

심한 위통 호소…의료진 판단 따라

"곡기 끊은 유족 바람 외면 말아달라"

[아시아경제 이현주 기자] 중대재해기업처벌법 제정을 촉구하며 23일째 단식 중이던 정의당 강은미 원내대표가 2일 상태가 악화해 병원으로 이송됐다.

정의당에 따르면 강 원내대표는 이날 심한 위통을 호소했고 현장에 대기 중이던 의료진이 상태가 심각하다는 판단함에 따라 오후 4시 15분께 서울 중랑구 녹색병원으로 이송됐다.

강 원내대표는 지난해 12월 11일 고(故)김용균 씨 어머니인 김미숙 김용균재단이사장, 이한빛 PD의 아버지인 이용관씨와 함께 단식 농성을 시작했다.

새해 첫날인 전날 신년인사회에서 강 원내대표는 "곡기를 끊은 유족들의 간절한 바람을 외면하지 말아달라. 중대재해법 통과를 약속해달라"고 호소했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr