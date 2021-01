[아시아경제 나한아 기자] 전북 익산 경찰서가 병원 응급실에서 간호사에게 욕설하고 경비원을 폭행한 혐의(응급의료에 관한 법률 위반)로 A (54·남) 씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 2일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난달 29일 오후 9시께 익산시 한 병원 응급실에서 간호사에게 욕설하고 경비원의 얼굴을 주먹으로 때린 혐의를 받고 있다.

이를 발견한 병원 측은 즉시 경찰에 신고했으며, 출동한 경찰에 의해 A 씨는 체포됐다.

경찰은 A 씨는 몸이 불편해 응급실을 찾은 자신의 장모가 응급실에서 일반 병실로 옮겨지지 않자 홧김에 이러한 범행한 것으로 드러났다고 전했다.

