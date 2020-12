[아시아경제 온라인이슈팀] 필라테스 강사 김시아가 탄력있는 몸매를 과시하며 근황을 전했다.

최근 김시아는 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김시아는 요가복을 입고 카메라를 바라보며 화사한 표정으로 셀카를 찍고 있다.

