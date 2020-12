현대로템, 3300억원 규모 신림선 운영·유지보수 수주

[아시아경제 이동우 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 400 등락률 +2.38% 거래량 2,365,008 전일가 16,800 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 軍 장갑차·자주포 원격 무인화 개발 나선다현대로템,육군에 장애물개척전차 초도 물량 납품현대로템, K2전차 '약 5330억 규모' 양산 산업 수주 close 이 신림선 경전철의 운영 및 유지보수 사업을 맡는다.

현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 400 등락률 +2.38% 거래량 2,365,008 전일가 16,800 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 軍 장갑차·자주포 원격 무인화 개발 나선다현대로템,육군에 장애물개척전차 초도 물량 납품현대로템, K2전차 '약 5330억 규모' 양산 산업 수주 close 은 남서울경전철주식회사에서 발주한 신림선 경전철 운영 및 유지보수 사업을 수주했다고 31일 밝혔다. 금액은 약 3295억원이다. 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 400 등락률 +2.38% 거래량 2,365,008 전일가 16,800 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 軍 장갑차·자주포 원격 무인화 개발 나선다현대로템,육군에 장애물개척전차 초도 물량 납품현대로템, K2전차 '약 5330억 규모' 양산 산업 수주 close 은 컨소시엄사인 광주도시철도공사와 함께 사업을 수행할 예정이다.

이번 사업을 통해 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 400 등락률 +2.38% 거래량 2,365,008 전일가 16,800 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 軍 장갑차·자주포 원격 무인화 개발 나선다현대로템,육군에 장애물개척전차 초도 물량 납품현대로템, K2전차 '약 5330억 규모' 양산 산업 수주 close 은 2022년 상반기로 예상되는 신림선 경전철 개통일로부터 향후 30년간 신림선 경전철의 운영 및 차량 유지보수 업무를 광주도시철도공사와 함께 수행하게 된다. 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 400 등락률 +2.38% 거래량 2,365,008 전일가 16,800 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 軍 장갑차·자주포 원격 무인화 개발 나선다현대로템,육군에 장애물개척전차 초도 물량 납품현대로템, K2전차 '약 5330억 규모' 양산 산업 수주 close 은 운영 및 유지보수 업무 전반을 담당하고 광주도시철도공사는 관제와 기술 지원 업무를 수행하게 된다.

이번 사업 수주에는 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 400 등락률 +2.38% 거래량 2,365,008 전일가 16,800 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 軍 장갑차·자주포 원격 무인화 개발 나선다현대로템,육군에 장애물개척전차 초도 물량 납품현대로템, K2전차 '약 5330억 규모' 양산 산업 수주 close 의 풍부한 유지보수 사업 실적과 함께 광주도시철도공사의 18년 무사고 운영 전문성이 긍정적 요인으로 작용했다. 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 400 등락률 +2.38% 거래량 2,365,008 전일가 16,800 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 軍 장갑차·자주포 원격 무인화 개발 나선다현대로템,육군에 장애물개척전차 초도 물량 납품현대로템, K2전차 '약 5330억 규모' 양산 산업 수주 close 은 우크라이나 전동차, 이집트 카이로 전동차, 뉴질랜드 웰링턴 전동차 및 객차, 브라질 상파울루 교외선 전동차 등 다양한 유지보수 사업 수주 실적을 확보하고 있다.

신림선 경전철은 여의도 샛강역에서 서울대 앞까지 연결되는 총연장 약 7.8㎞의 구간에서 운영되며 11개 정거장과 차량기지 1개소로 구성된다. 무인운전 시스템으로 운행되는 것이 특징이며 서울 서남부 지역의 만성적 교통난 해소에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 400 등락률 +2.38% 거래량 2,365,008 전일가 16,800 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 軍 장갑차·자주포 원격 무인화 개발 나선다현대로템,육군에 장애물개척전차 초도 물량 납품현대로템, K2전차 '약 5330억 규모' 양산 산업 수주 close 관계자는 “유지보수 부문 전문성과 체계화된 철도 운영 역량을 기반으로 고객이 만족할 수 있는 안정적인 서비스를 제공할 것”이라며 “이번 사업의 성공적인 수행에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr