독일 일일 코로나19 사망자 1129명…역대 최다 경신

[아시아경제 전진영 기자] 독일의 하루 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사망자수가 1129명까지 늘어 역대 최대치를 경신했다. 이에 따라 독일 정부는 지난 16일부터 시작한 전면봉쇄를 내년 1월 10일까지 연장할 계획이다.

30일(현지시간) 독일의 질병관리청 격인 로베르트코흐연구소(RKI)의 집계에 따르면 전날 독일의 하루 코로나19 사망자수는 1129명에 달해 처음으로 1000명대를 넘어섰다. 1주일 전 기록했던 역대 최다치(962명)보다 증가한 수치다.

신규 확진자수는 2만 2459명에 달해 전주(2만 4740명)보다 소폭 감소했다. 크리스마스 연휴에 따라 진단검사 건수가 줄어들었기 때문으로 보인다.

독일 정부는 1주일간 인구 10만 명당 신규 확진자수를 50명 아래로 낮추는 것을 목표로 하고 있다.

독일은 지난 16일부터 내년 1월 10일까지 상점과 학교, 아동보육시설의 문을 닫는 전면봉쇄에 돌입했다.

