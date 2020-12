“하루 만에 대출한도·금리 널뛰기”… 네이버대출, 소비자들 불만 속출(종합)

네이버파이낸셜 대출 대상자가 미래에셋캐피탈서는 거절

미래에셋캐피탈 "세부적 영업 기준 밝힐 순 없다"

네이버파이낸셜 "내년 정식 출시 땐 오류 없도록 할 것"

[아시아경제 공병선 기자] "출시 첫 날에는 대출금리가 4.9%였는데 바로 다음날에는 6.8%로 올랐어요."

네이버 스마트스토어에서 사업 중인 이영민(35ㆍ가명)씨는 이달 출시된 네이버파이낸셜의 대출상품을 알아보다 황당한 일을 겪었다. 이 씨는 "1일에는 한도 4400만원, 금리 4.9%였는데 2일엔 3300만원, 6.8%로 바뀌었다"면서 "하루 만에 금리가 2%포인트나 높아졌지만 급한 상황이라 대출을 받을 수밖에 없었다"고 분통을 터뜨렸다.

네이버파이낸셜이 지난 1일 선보인 '미래에셋캐피탈 스마트스토어 사업자 대출'의 기준이 오락가락하면서 논란이 일고 있다. 이 상품은 '플랫폼 공룡' 네이버가 금융의 꽃이라 불리는 대출 시장에 본격 진출하겠다고 선언한 이후 내놓은 첫 번째 상품이다. 특히 최저 3.2%의 금리와 5000만원 한도, 무담보 등 파격적인 혜택으로 시장의 큰 주목을 받았다. 하지만 조회 때마다 대출 조건이 바뀌거나 네이버파이낸셜과 미래에셋캐피탈이 서로 다른 심사 결과를 내놓는 등 금융시스템에 대한 신뢰가 초기부터 훼손되고 있는 것 아니냐는 지적이 나온다.

'플랫폼 공룡' 네이버의 대출 시장 본격 진출… 하지만 스마트스토어 사업자들은 "글쎄"

30일 금융권에 따르면 네이버 자회사인 네이버파이낸셜이 네이버 스마트스토어 입점 사업자 전용으로 내놓은 미래에셋캐피탈 스마트스토어 사업자대출이 다음달 1일 정식 출시된다. 네이버파이낸셜은 본격적인 상품 출시에 앞서 시범 운영 성격으로 지난 1일부터 베타 서비스를 진행 중인 가운데 인터넷 커뮤니티 등에 대출 이용자들의 불만과 항의 글들이 속속 올라오고 있다. 자영업자인 김영희(40ㆍ가명)씨는 "네이버파이낸셜에서는 대출 대상자로 조회됐는데 미래에셋캐피탈에서는 대출을 거부했다"며 "오류인가 싶어서 계속 시도했지만 시간낭비였다"고 하소연했다. 김 씨는 "조건이 워낙 좋고 네이버가 처음 내놓은 대출 상품이라 기대가 컸는데 너무 실망이 크다"면서 "당장 쓸 돈이 급해 2금융권에 대출을 알아봐야 할 것 같다"고 한숨을 내쉬었다.

또 다른 자영업자 커뮤니티인 '아프니까 사장이다'에서 전상우(33ㆍ가명)씨는 "소상공인 대출 3000만원, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 긴급 자영업자 대출 2000만원, 또 카카오뱅크에서도 몇백만원을 대출 받았는데 네이버 대출을 받지 못했다"고 토로했다. 전 씨는 "스마트스토어에서 연매출 5억원을 내고 있는데 왜 대출이 안 되는지 기준을 모르겠다. 신용등급 등 대출의 기준을 알려주면 좋겠다"고 털어놨다.

네이버 스마트스토어, 미래에셋캐피탈 홈페이지에서도 대출 기준 모호… 미래에셋캐피탈 측 "세부 기준 밝힐 순 없어"

실제로 명확한 대출 기준을 찾을 수 없었다. 네이버 스마트스토어 홈페이지 내에도 대출 금리가 어떻게 정해지냐는 질문에 구체적 사항은 안내가 어렵다는 답변만 있었다. 챗봇을 활용하라는 안내를 받았지만 챗봇 역시 대출 금리 및 한도를 미래에셋캐피탈에 문의하라고 안내했다. 미래에셋캐피탈 홈페이지에서도 대출은 내부 심사결과에 따라 정해진다고만 설명돼 있었다. 30일 미래에셋캐피탈 관계자는 “세부적인 영업 비밀까진 공개할 수 없다”며 “대출 조건은 합리적 기준에 따라 정해진다”고 설명했다.

네이버파이낸셜 측은 베타서비스 중이기 때문에 발생한 단순 오류라고 설명했다. 하지만 대출 기준 공개에 대해서는 역시 말을 아꼈다. 네이버파이낸셜 관계자는 "내년 1월1일 정식 출시 때는 관련 오류들이 없도록 할 것"이라면서 "다만 신용등급이 낮거나 기존에 받았던 대출이 많은 경우엔 제한이 있을 수 있다"고 말했다. 이어 "관련 기준은 추후 공개할 지 고려 중"이라고 덧붙였다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr