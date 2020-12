LG전자, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 기관 65만 8815주 순매수

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 1,500 등락률 +1.14% 거래량 892,746 전일가 131,500 2020.12.30 14:00 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정LG전자, LG 인스타뷰 싱큐 오븐 공개…'에어수비드·인공지능쿡 탑재'“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 30일 오후 1시 30분 현재 전일과 같은 13만 1500원에 거래되고 있다. 거래량은 72만 3982주로 전일 거래량 대비 9.8% 수준이다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 1,500 등락률 +1.14% 거래량 892,746 전일가 131,500 2020.12.30 14:00 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정LG전자, LG 인스타뷰 싱큐 오븐 공개…'에어수비드·인공지능쿡 탑재'“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체로 알려져 있다.

12월 24일 교보증권의 최보영 연구원은 '전기차 부품 합작회사 ‘엘지마그나 이파워트레인 설립’. 기대되는 효과는 모터 인버터 단품 기술력에서 Magna의 시스템 통합 역량 노하우 체득, 북미 고객사 기반에서 Magna의 영업망을 활용해 특히 유럽향 완성차 고객 확보를 통해 초기 시장 장악력을 확보할 것. 중장기적으로는 LG 전 계열사와의 협업과 애플 전기차의 벤더 진출 기대감도 높아짐.

12월 24일 교보증권의 최보영 연구원은 LG전자의 목표가를 15만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG전자를 47만 3888주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 13만 8157주 순매도, 65만 8815주 순매수 했다.

