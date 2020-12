보성군, 특산품 캐릭터 ‘BS삼총사’ 이모티콘 무료 배포 이벤트

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군은 오는 31일 카카오톡‘보성군청’채널을 통해 보성군 특산품 캐릭터‘BS삼총사’이모티콘을 무료로 배포한다고 30일 밝혔다.

이번에 배포되는 BS삼총사 이모티콘은 총 16종으로 신년 상황에 자주 사용할 수 있는 새해 인사부터 다이어트 결심 상황 등을 귀엽고 익살스러운 캐릭터를 활용해 표현했다.

이모티콘 배포는 31일 오후 2시부터 시작되며, 카카오톡 채널에서 ‘보성군청’을 검색한 후 친구를 맺은 다음 이모티콘 받기 버튼을 누르면 선착순(1만9천 명)으로 지급된다.

보성군청 카카오톡 채널을 추가한 이용자는 이모티콘 이외에도 보성군의 주요소식과 축제·공연 정보 등의 소식을 간편하게 볼 수 있다.

군 관계자는 “올 초 공무원들이 직접 만든 보성 BS삼총사가 국민의 큰 사랑을 받아 우리 동네 캐릭터 대상을 받을 수 있었다.”면서 “감사한 마음을 담아 이모티콘을 출시했으니, BS삼총사를 사랑하는 모든 분이 이모티콘을 꼭 받아 가시길 바란다”고 말했다.

한편, BS삼총사는 보성군 대표 특산품인 보성녹차와 벌교꼬막, 보성 키위를 모티브로 만들어졌으며, 2020년 콘텐츠 진흥원이 주관한 ‘우리 동네 캐릭터’ 대전에서 대상을 받으며 대한민국 최고의 캐릭터로 거듭났다.

