30일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염 사태가 발생한 서울 동부구치소 모습. 동부구치소에서 다른 교정시설로 이감된 수용자 중에서도 확진자가 대거 나오면서 갈수록 상황이 악화하고 있다. 동부구치소 집단감염은 지난달 28일 직원 확진자가 처음 나온 뒤, 지난 14일 수용자 가운데 첫 확진자가 나왔다. 이날 오전까지 누적 확진자는 792명으로 늘어났다./김현민 기자 kimhyun81@

