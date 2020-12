편의점 택배 30% 증가…CU, 네이버와 손잡고 택배 예약 서비스

코로나가 바꾼 편의점 풍경, 택배 이용 건수 27.9% 분기별로 증가



[아시아경제 임혜선 기자] BGF리테일의 편의점 CU는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 인해 편의점 택배 이용자가 앞으로 더욱 늘어날 것으로 전망하고 네이버와 함께 31일부터 택배 예약 서비스를 시행한다.

기존 CU포스트 홈페이지나 포켓CU 앱 외에도 네이버에서 쉽고 간편하게 CU 택배를 예약할 수 있는 서비스다. 네이버에서 ‘CU, CU 택배, 편의점 택배, 네이버 편의점 택배’ 등의 키워드를 검색해 위치 기반으로 노출된 인근 CU 점포 한 곳을 선택한 후 예약 정보를 입력하고 네이버 포인트 등으로 사전 결제하면 된다.

2주 내 해당 점포에 방문해 무인택배기 포스트박스에서 쇼핑몰 접수 버튼을 눌러 사전 예약 시 받은 승인번호를 입력하고 무게 측정 후 운송장을 부착하면 접수가 완료된다.

CU가 이같은 서비스를 실시하는 건 비대면 생활이 확산되며 편의점 택배를 이용하는 사람들이 크게 늘었기 때문이다. CU가 올 한 해 택배 서비스 이용 현황을 분석한 결과, 연초 코로나19 발생과 함께 택배 이용 건수가 급증하며 전년 대비 30% 가량 큰 폭으로 오른 것으로 나타났다.

CU의 올해 분기별 택배 이용 건수의 증감률을 살펴 보면, 1분기 21.5%를 시작으로 2분기 25.8%, 3분기 29.5%, 4분기 30.5%로 분기를 거듭할수록 꾸준히 증가했으며 전체 신장률은 27.9%를 기록했다. 코로나19 발생 전인 1월의 택배 이용 건수 신장률은 3% 미만에 불과했으나 본격적인 확산이 시작된 2월부터 단숨에 28%로 치솟았고 이러한 두 자릿수 신장세는 연말까지 계속 이어졌다. 특히, 대규모 유행이 일어난 1~3차 팬데믹인 3월과 6월, 12월의 신장률은 각각 34.5%, 33.3%, 38.0%로 12개월 중 가장 상위의 신장률을 보였다. 사회적 거리두기가 강화되며 택배로 물건을 주고 받는 횟수가 그 만큼 늘어났기 때문이다.

최근 3개년 동안 CU의 택배 이용 건수의 전년 대비 신장률이 2017년 8.0%, 2018년 13.0%, 2019년 9.5%로 완만한 성장세를 이어왔다. 올해는 코로나19로 인해 비대면을 지향하는 라이프스타일이 확산되며 그 수요가 폭발적으로 증가한 것이다. CU의 택배 서비스인 CU포스트의 올해 신규 회원 가입자 수는 전년 보다 18.4% 더 늘었고 자체 물류 네트워크를 활용한 CU끼리 택배 서비스도 지난 3월 론칭 이후 올해 말 이용 건수가 무려 10배나 크게 뛰었다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr