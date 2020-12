LG전자, LG 인스타뷰 싱큐 오븐 공개…'에어수비드·인공지능쿡 탑재'

LG전자가 더 편리하고 맛있게 요리할 수 있도록 에어수비드, 인공지능쿡, 노크온 등 다양한 기능이 탑재된 인스타뷰 씽큐 오븐 신제품(InstaView ThinQ Range with Air Sous-vide)을 공개한다고 30일 밝혔다. [사진제공=LG전자]

LG전자가 더 편리하고 맛있게 요리할 수 있도록 다양한 기능이 탑재된 인스타뷰 씽큐 오븐 신제품(InstaView ThinQ Range with Air Sous-vide)을 공개한다고 30일 밝혔다.

LG전자는 신제품에 에어수비드, 인공지능쿡, 노크온 등 각종 기능을 대거 탑재했다. 이 제품은 위쪽에는 가스레인지, 아래쪽에는 오븐이 탑재된 일체형 구조다.

이번 신제품에 처음으로 적용된 에어수비드 기능은 전용 기기, 물, 수조 등 별도 준비물 없이도 음식을 상온에서 천천히 조리하는 수비드가 가능하다. 고객이 진공 포장된 식재료를 오븐에 넣고 온도를 설정하면 오븐이 해당 온도의 공기를 일정하게 내보내 음식을 천천히 골고루 익혀준다.

신제품은 LG전자가 지난해 국내에서 디오스 광파오븐에 처음 선보인 인공지능쿡 기능도 갖췄다. 고객이 이 제품과 LG 씽큐(LG ThinQ) 애플리케이션을 무선인터넷(Wi-Fi)으로 연동한 후 스마트폰으로 냉동식품의 바코드를 찍으면 오븐이 최적의 조리법을 찾아준다. 또한 에어프라이 기능으로 프라이드 치킨 등 큰 음식도 바삭하게 조리할 수 있다.

고객이 오븐의 전면 도어를 노크하면 안쪽 조명이 켜져 음식의 조리 상태를 쉽게 확인할 수 있도록 노크온 기능도 적용됐다.

이지클린 소재도 장점이다. 이 소재는 가스레인지 상판과 오븐의 안쪽 벽면에 적용돼 세제 없이 물만으로도 얼룩이나 기름때를 쉽게 제거할 수 있다.

LG전자는 내년 1월11일(현지시간)에 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2021에 맞춰 운영하는 3D 가상 전시관에서 신제품을 선보일 예정이다.

윤경석 H&A사업본부 키친어플라이언스사업부장 부사장은 "집에서도 편리하고 맛있게 요리할 수 있는 혁신적인 LG 주방가전을 앞세워 글로벌 프리미엄 시장의 고객들에게 차별화된 편의성과 가치를 제공할 것"이라고 말했다.

