[종합] 복수혈전 '펜트하우스 19회'…심수련 "민설아 내 딸이야" 고백

[아시아경제 김봉주 기자] 29일 방송된 '펜트하우스'에서 이지아가 본격적인 복수를 시작했다.

29일에 방송된 SBS월화드라마 '펜트하우스' 에서는 심수련(이지아)이 죽은 친딸 민설아(조수민)에 대한 복수를 실현했다.

이날 로건리(박은석)와 심수련의 계략으로 헤라펠리스 부모들은 폭탄과 함께 차 안에 갇혔다. 그런 뒤 심수련은 차에 불을 냈다.

심수련은 차에서 떨어진 곳에서 가면마스크를 쓰고 목소리를 바꿨다. 차 앞에는 가면을 쓴 마네킹을 세워놓고 차 안의 사람들이 사람으로 오해하게 했다.

음성을 변조한 심수련은 과거 민설아가 헤라팰리스 아이들로부터 당한 악행을 헤라팰리스 부모들에게 들려줬다. 아이들이 민설아를 차에 가두고 불을 지른 내용이다. 심수련이 자신의 음성을 변조해 사람들은 자신에게 말하는 이가 누군지 알지 못했다.

이에 강마리(신은경)이 갑자기 "민설아!"라고 소리치며 "불이 났었어요 봉고차 안에. 아이들이 케이크에 불을 붙여서 (봉고차에 넣어) 민설아가 타 죽을 뻔 했다"며 "딸이 말해줬다"고 했다.

주단태는 "그래서 우리는 지금 그렇게 똑같이 만들겠다는 거냐. 당장 그만두지 않으면 찢어죽이겠다"라고 소리쳤다.

이에 목소리를 바꾼 심수련은 "그럼 한번 해 보지. 난 너희를 살려줄 생각이 없다"고 답했다.

이어 심수련은 "그럼 딜을 해보자. 너희들이 민설아에게 한 짓들 전부 자백해. 민설아가 죽은 날 밤 하나도 빠짐없이 자백해"라고 말했다.

이 말을 들은 헤라팰리스 사람들은 싸우기 시작했고, 심수련은 "5분 남았다. 5분 안에 진실을 이야기하는 사람을 자식과 함께 살려주겠다"고 말했다.

헤라팰리스 사람들은 하나 둘 씩 진실을 말하기 시작했다.

강마리는 "나는 그날 분수대에 핏물 치운 것 밖에 없다"고 했고, 그 즉시 고상아(윤주희)도 "나도 마찬가지다"라고 주장했다.

이에 주단태는 "이 모든 게 증거를 모으려고 쇼 하는 거다"라고 소리쳤다.

이규진(봉태규)은 "주단태가 시체를 빨리 치우자고 했다. 나는 주단태가 시키는대로 했을 뿐이다"라고 했다.

이규진은 또 천서진(김소연)을 자살 문서 위조한 사람으로 지목했다.

하지만 민설아를 죽였다고 자백하는 사람은 나타나지 않았다.

이규진이 주단태를 붙잡고 "말해! 니가 민설아 죽였다고. 너 때문에 우리가 피보게 생겼잖아"라고 하자 주단태는 "내가 걔를 왜 죽여"라며 강하게 받아쳤다.

강마리가 "그럼 천서진이 죽인거냐"라고 하자, 천서진은 "난 그런 적 없다"고 선을 그었다.

결국 심수련은 가면을 벗고 헤라팰리스 사람들 앞에 나타났다.

심수련은 "당신 자식들은 그렇게 소중하면서 어떻게 민설아한테 그럴 수 있냐"라고 물었다. 주단태는 "그게 무슨 상관이냐. 이 일을 꾸민 게 다 네 짓이냐"라며 분노했다.

심수련은 헤라팰리스 사람들에게 "민설아 내 딸이야!"라고 윽박지르며 "나도 모르게 빼돌려진 내 딸. 내 손 한 번 못 잡아보고 억울하게 죽은 내 딸. 당신들이 그렇게 무시하고 짓밟던 민설아가 내 딸"이라고 했다.

천서진은 "그럴 줄 알았다. 우리 은별이 어떻게 했냐"면서 난동을 부렸다.

이규진은 "일단 진정하라"로 말한 뒤 "내가 여기 있는 사람들 대표해서 사과하겠다"라고 말했다.

이어 다른 사람들도 심수련에게 사과하기 시작했다.

심수련은 "진심도 없는 그딴 사과 필요 없다. 당신들이 잘못한 대가를 치루고 있다. 똑똑히 봐라 당신들 때문에 자식들이 어떤 괴물이 됐는지"라고 한 뒤 차량 위쪽을 향해 총을 발사했다.

그때 차에 있던 폭탄의 폭발 시간이 다가오기 시작했다. 이에 당황한 사람들로 차 안은 아비규환이 됐다. 하지만 폭발은 일어나지 않았고 차문이 열렸다. 헤라팰리스 사람들은 탈출했다.

같은 시각 헤라팰리스 아이들도 감금됐다. 아이들은 자신의 부모에게 벌어진 일들을 영상으로 보고 있었다.

로건리(박은석)는 카메라로 헤라팰리스 아이들을 보며, 스피커를 통해 "민설아에게 했던 악행들을 적으라"고 이야기했다.

한편 심수련은 이날 오윤희를 만나 "민설아를 죽인 사람이 천서진이 아니었다"면서 "너 잖아. 내 딸 죽인 사람"이라고 말했다.

