무안 남화산업㈜, 저소득층 지원 성금 1억 원 기탁

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 28일 무안 남화산업㈜ 최재훈 대표가 저소득층에게 지원해 달라며 1억 원을 기탁했다고 29일 밝혔다.

최 대표는 청계면에 있는 무안 컨트리클럽 골프장을 운영하면서 평소 어려운 이웃에게 남다른 애정을 갖고 봉사에 앞장서고 있다.

최재훈 대표는 “연말연시를 맞아 소외계층 이웃들을 도울 방법을 고민하다 기부를 결정하게 됐다”며 “이번 기부로 코로나19와 겨울철 한파로 어려움을 겪는 주민들에게 조금이나마 힘이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

김산 군수는 “타인에게 본보기가 될 만한 소중한 기부에 깊은 감사를 드린다”며 “도움이 필요한 저소득층에게 기부금이 잘 전달될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편, 무안군은 기탁받은 후원금을 전남사회복지공동모금회를 통해 관내 저소득층에게 전달할 예정이다.

