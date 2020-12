독일, 코로나 백신 접종자에 특권 금지법안 검토

[아시아경제 조슬기나 기자] 독일 정치권이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종자를 대상으로 특권을 주는 것을 법적으로 금지하는 방안을 검토하고 있다고 29일(현지시간) 일간 디벨트 등이 보도했다.

보도에 따르면 요한네스 페히너 독일 사회민주당(SPD) 법무담당 원내대변인은 항공사가 백신 접종자만 탑승시키거나 레스토랑이 백신 미접종자를 받지 않는 등의 사태를 방지하기 위해 이 같은 법적 조처를 검토 중이라고 밝혔다. 그는 "백신 미접종자와 접종자를 민간기업에서 차별대우하는 것을 원천적으로 막기 위한 것"이라며 "(항공사가 접종자만 태우거나 등의) 특별규정은 사회의 분열을 일으킬 것"이라고 설명했다.

폴커 울리히 독일 기독사회당(CSU) 법무담당 대변인 역시 "사회생활이 접종 여부에 직결된다는 것은 윤리적인 이유로 크게 우려된다"면서 "만약 레스토랑과 영화관, 양로원이 백신을 접종받지 않은 사람을 거절한다면, 백신접종이 사실상 의무화되는 것"이라고 언급했다.

