[포토]노현송 서울 강서구청장 “새해도 빈틈없는 방역행정 추진”

코로나19 방역 최일선에서 고생한 직원들 격려

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장은 29일 구청장실에서 부구청장, 국장, 소관 부서장 등이 참석한 가운데 올해 마지막 간부회의를 주재했다.

이날 노구청장은 “민·관이 합심, 코로나19 위기상황을 잘 대처해 왔지만 최근 발생한 대규모 집단감염으로 구민들께 심려를 끼쳐드려 송구스럽다”며 “새해에는 이를 교훈 삼아 지역 곳곳에서 빈틈없는 방역행정을 추진해달라”고 강조했다.

이어 노 구청장은 “코로나19로 어려운 상황 속에서도 전 직원들이 각자의 위치에서 최선을 다해 준 결과 구정 각 분야에서 크고 작은 성과를 달성할 수 있었다”며 직원들에 대한 고마움도 전했다.

아울러 “새해에도 어려운 상황이 지속되겠지만 전 직원이 맡은 바 업무에 충실히 임해 감염병 확산 방지와 구민의 안전을 지키는데 최선을 다해달라”고 재차 당부했다.

