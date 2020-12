제주서 골프장 캐디도 확진…접촉 직원 등 135명 전수 조사

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주 사이프러스컨트리클럽(이하 사이프러스CC)에서 확진자 1명이 발생했다.

29일 제주특별자치도에 따르면 전날 오후 8시께 사이프러스CC 경기보조원(캐디) A씨가 확진 판정을 받았다.

확진돼, A씨와 접촉한 골프장 직원 등 접촉자에 대한 전수검사가 진행됐다. 사이프러스CC는 이날 휴장에 들어갔다.

방역당국은 사이프러스CC에 워크스루 선별진료소를 설치, 이날 오전 10시부터 A씨 관련 약 135명(직원 59명, 경기보조원 76명)에 대한 진단 검사를 진행했다.

또 역학조사를 통해 골프장을 비롯해 A씨 이동 동선 접촉자 등을 추가로 파악 중이다.

A씨는 지난 19일부터 몸살 등 증상이 나타나 27일 제주시 한마음병원 선별진료소를 방문한 것으로 조사됐다.

증상 발현 2일전부터 역학조사를 진행함에 따라 A씨의 역학조사 범위는 지난 17일부터 해당된다.

A씨는 지난 17일부터 19일, 21일부터 22일 5일간 근무를 한 것으로 파악됐다.

방역당국은 해당 골프장이 마스크 착용 의무화를 엄격히 진행하고 이용자와의 접촉이 모두 실외에서 이뤄져서 추가 전파 가능성은 적은 것으로 보고 있다.

하지만 A씨가 동반해 라운딩한 이용객 12명 전원에 대해서도 사실을 통보하고 검사를 받도록 했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr