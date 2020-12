[아시아경제 유현석 기자] 하이투자증권은 부동산금융과 투자은행(IB), 디지털금융 부문을 확대한다고 29일 밝혔다. 이와 함께 지원조직 전문성을 제고하는 방향으로 조직개편을 실시했다.

우선 기존 투자금융본부의 부동산금융 관련 업무를 따로 떼 부동산금융본부를 신설했다. 부동산금융을 이끈 투자금융총괄 김진영 부사장은 이번 인사에서 사장으로 승진했다.

또 IB사업본부 내 기업금융실과 주식자본시장(ECM)실을 재편해 전문성과 효율성을 높였다는 것이 회사 측의 설명이다,

기존 디지털혁신실은 대표 직속의 디지털혁신본부로 격상해 비대면 채널로의 금융환경 변화에 대응하기로 했다.

이 밖에 대표 직속으로 경영관리총괄 직제를 신설하고 산하에 전략기획본부와 경영지원실, IT본부를 두기로 했다.

