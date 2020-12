전남 레미콘 제조기업들, 중기사랑나눔재단에 500만 원 기부

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 중소기업중앙회 광주전남지역본부는 전남남부레미콘사업협동조합과 전남남서부레미콘사업협동조합에게서 중기사랑나눔재단의 복지사업에 사용해달라며 599만 원의 후원금을 전달받았다고 29일 밝혔다.

전남남부레미콘사업협동조합과 전남남서부레미콘사업협동조합은 건설공사 주요 자재인 레미콘을 제조하는 기업들로, 업계의 건전한 육성발전과 권익을 보호하고 품질개선을 통해 국민 경제의 균형있는 발전을 도모하고자 설립돼 매년 어려운 이웃과 중소기업을 위해 기부를 지속하고 있다.

지역 업계를 대표해 성금을 전달한 선문규 전남남부레미콘사업협동조합 이사장은 “코로나19로 지역사회가 계속해서 어려움을 겪고 있어 조금이라도 보탬이 되고 싶었다”며 “어려운 상황일수록 기업의 이익과 가치를 지역사회와 조금씩 이라도 나눈다면 위기를 반드시 극복할 수 있을 것이다”고 말했다.

한편 중소기업사랑나눔재단은 올해 집중호우로 큰 피해를 입은 지역 중소기업과 복지시설에 1억 원 상당의 방역물품 지원을 시작으로 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 전통시장 지원사업, 아동방역키트 지원사업, 중소기업인식개선을 통한 특성화고 진로지원사업 등을 추진하고 있다.

