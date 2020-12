2020년도 양산시의회 의정활동 마무리

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시의회가 29일 제179회 양산시의회 임시회를 끝으로 2020년도 회기 운영을 마무리했다.

시의회는 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려운 상황 속에서도 침체한 지역 경제 활성화와 시민 생활 안정을 위한 대책을 마련하는 등 지역 현안 해결을 위해 다양한 의정활동을 펼쳤다.

올 한 해 동안 248건의 안건을 처리했고, 그중에서 의원발의 조례안 30건, 5분 자유발언 27건, 시정질문 2건, 건의안 1건 등 지역주민의 민원 해결 및 현안 사업 추진을 위한 입법 활동에 최선을 다했다.

또한 활발한 현장 활동을 통해 사업의 타당성 및 사업 진행 상황 등을 확인했고, 행정 사무감사 활동을 통해 총 239건의 시정ㆍ처리 요구와 건의 사항을 전달해 불합리한 제도 개선 및 올바른 정책 방향을 제시했다.

임정섭 의장은 “올해 코로나19로 어려운 여건 속에서 의정활동을 펼쳐온 의원들에게 감사의 말씀을 드리고, 시민 여러분이 믿을 수 있는 양산시의회가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

