광주도시철도공사 ‘2021 안전기본계획안’ 수립

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 29일 본사 상황실에서 이사회를 열고 ‘2021년도 안전기본계획안’을 의결했다고 29일 밝혔다.

공사는 이날 재해예방을 위한 안전점검활동 강화, 외부 전문가 초청 안전교육 실시, 재해예방 응급조치 훈련 등 4대 분야 14개 과제를 확정하고 내년도 광주도시철도 안전관리의 방향이 구체화했다.

공사는 또한 노동조합 및 협력업체가 함께하는 ‘안전근로협의체’, 외부 전문가가 참여하는 ‘안전경영위원회’를 운영하는 등 참여와 협력의 ‘안전보건네트워크’ 강화에 나서기로 했다.

또 안전보건공단 주관 안전보건경영시스템(KOSHA 18001)의 인증을 지속적으로 유지 관리하는 등 안전인프라 구축에 만전을 기하겠다는 계획이다.

이와 함께 전문가 참여 시설물 합동점검으로 취약 지대를 선제적으로 발견·관리하는 예방역량을 강화하고, 이를 다음 계획에 환류하는 시스템 강화에 나설 예정이다.

윤진보 사장은 “항상 시민의 안전을 최우선 가치로 삼고 각종 사고 예방에 노력해왔다”며 “이번에 수립된 안전기본계획을 바탕으로 시민들이 믿고 이용할 수 있는 안전 도시철도를 만들어가겠다”고 말했다.

