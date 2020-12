[인사]KB금융지주

◇승 진

<전무>

▶감사담당 맹진규 전무

<상무>

▶IR부장 권봉중 상무

▶준법감시인 서혜자 상무

◇Corporate Center부문 등

▶보험·글로벌·CHO·CPRO 관할(COO) : 양종희 부회장 (前KB손해보험 대표이사)

▶전략총괄(CSO)·글로벌전략총괄(CGSO) : 이창권 부사장 (現KB금융지주 전략총괄 부사장)

▶재무총괄(CFO) : 이환주 부사장 (前KB국민은행 경영기획그룹 부행장)

▶리스크관리총괄(CRO) : 임필규 부사장 (前KB금융지주 HR총괄 부사장)

▶HR총괄(CHO) : 이우열 부사장 (前KB국민은행 IT그룹 부행장)

▶경영연구소장 : 조영서 전무 (前신한DS 부사장)

▶이사회사무국장 : 최석문 상무 (現KB금융지주 이사회사무국장 상무)

◇Corporate Center부문(겸직)

▶기획조정실장 : 박찬용 (現KB국민은행 기획조정실 상무)

▶브랜드ESG총괄(CPRO) : 김진영 (現 KB국민은행 브랜드ESG그룹 상무)

◇사업 부문

▶디지털플랫폼총괄(CDPO) : 한동환 부사장 (前KB국민은행 디지털금융그룹 부행장)

▶보험총괄 : 오병주 상무 (前KB손해보험 상무)

◇사업 부문(겸직)

▶디지털혁신부문장 : 허 인(現KB국민은행장)

▶IT총괄(CITO) : 윤진수(現KB국민은행 테크그룹 부행장)

▶데이터총괄(CDO) : 육창화(現 KB국민은행 데이터플랫폼본부장)

▶스마트고객총괄 : 허상철(現 KB국민은행 스마트고객그룹 전무)

▶미래컨택센터기획부장 : 전성표(現 KB국민은행 미래컨택센터추진단 본부본부장)

▶WM/연금부문장 : 김영길(現 KB국민은행 WM고객그룹 부행장)

▶연금총괄 : 최재영(現KB국민은행 연금사업본부장)

▶CIB부문장 : 김성현(現 KB증권 대표이사)

▶CIB총괄 : 우상현(現 KB국민은행 CIB고객그룹 부행장)

▶자본시장부문장 : 박정림(現 KB증권 대표이사)

▶자본시장총괄 : 하 정(現 KB국민은행 자본시장그룹 부행장)

▶개인고객부문장 : 이동철(現 KB국민카드 대표이사)

▶개인고객총괄 : 성채현(現KB국민은행 개인고객그룹 부행장)

▶SME부문장 : 김운태(現 KB국민은행 중소기업고객그룹 부행장)

