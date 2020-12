[아시아경제 박준이 기자] 동일철강 동일철강 023790 | 코스닥 증권정보 현재가 6,330 전일대비 690 등락률 -9.83% 거래량 1,309,009 전일가 7,020 2020.12.29 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제동일철강, 철강 중소형 테마 상승세에 29.8% ↑동일철강, 철강 중소형 테마 상승세에 16.07% ↑ close 은 대선조선 지분 46%(460만주)를 230억원에 취득하기로 결정했다고 29일 공시했다.

동일철강 측은 “제3자 배정 유상증자를 통한 신규 사업 진출을 위해서”라고 설명했다.

