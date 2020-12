[아시아경제 박준이 기자] DB DB 012030 | 코스피 증권정보 현재가 784 전일대비 9 등락률 +1.16% 거래량 3,761,947 전일가 775 2020.12.29 14:27 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 급상승 임박 확인, 당신이 꼭 사야할 종목 TOP4외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"[위크리뷰]'골든 규제위크'…규제3법 통과, 중대재해법·집단소송제 부담 close 는 KDB생명보험과 182억6317만원 규모의 IT 시스템 유지보수 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출 대비 7.66%다. 계약은 2025년 12월31일 종료된다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr