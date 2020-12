[아시아경제 박종일 기자] 이승로 성북구청장이 한국청소년재단이 주관하는 ‘제5회 청소년희망대상’ 기초자치단체장 부문 대상을 받았다.

이 구청장은 청소년의 교육 및 복지증진과 인권향상 그리고 청소년의 삶을 개선하는 데 기여한 공로를 인정받아 수상자로 이름을 올렸다.

28일 사회적 거리두기 준수를 위해 비대면 형식으로 진행된 시상식에서 이승로 성북구청장이 온라인으로 연결된 영상을 향해 상패를 들어보이며 수상 소감을 밝혔다.

